Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал политическую ситуацию в Молдавии. Председатель нижней палаты выразил уверенность, что законные органы власти республики продолжат развитие страны на основе верховенства права и демократии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал политическую ситуацию в Молдавии. Председатель нижней палаты выразил уверенность, что законные органы власти республики продолжат развитие страны на основе верховенства права и демократии."Уверен, что законно избранные народом Республики органывласти преодолеют политический кризис в стране и поддержат курс на развитиеМолдовы в рамках принципов верховенства права, демократии и уважения выбора граждан",– передает слова Володина .До этого председатель нижней палаты поздравил лидера Партиисоциалистов Молдовы Зинаиду Гречаный с избранием на пост главы республиканскогопарламента. Володин выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничествазаконодательных органов двух стран.Ситуация в Молдавии обострилась после того, какподдерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов и проевропейский блокACUM в составе партий "Действие и солидарность" и "ПлатформаДостоинство и Правда" заявили о формировании коалиции и кабинетаминистров.Лидер "Действия и солидарности" Майя Санду сталапремьер-министром, а Зинаида Гречаный – спикером парламента.Политические силы достигли соглашения 8 июня, после срока,отведенного Конституционным судом республики. Исполняющий обязанностипремьер-министра Павел Филип назвал решения парламента после 7 июня незаконными.В итоге КС отстранил Додона от исполнения обязанностей.