Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал политическую ситуацию в Молдавии. Председатель нижней палаты выразил уверенность, что законные органы власти республики продолжат развитие страны на основе верховенства права и демократии.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал политическую ситуацию в Молдавии. Председатель нижней палаты выразил уверенность, что законные органы власти республики продолжат развитие страны на основе верховенства права и демократии.
"Уверен, что законно избранные народом Республики органы
власти преодолеют политический кризис в стране и поддержат курс на развитие
Молдовы в рамках принципов верховенства права, демократии и уважения выбора граждан",
– передает слова Володина .
До этого председатель нижней палаты поздравил лидера Партии
социалистов Молдовы Зинаиду Гречаный с избранием на пост главы республиканского
парламента. Володин выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества
законодательных органов двух стран.
Ситуация в Молдавии обострилась после того, как
поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов и проевропейский блок
ACUM в составе партий "Действие и солидарность" и "Платформа
Достоинство и Правда" заявили о формировании коалиции и кабинета
министров.
Лидер "Действия и солидарности" Майя Санду стала
премьер-министром, а Зинаида Гречаный – спикером парламента.
Политические силы достигли соглашения 8 июня, после срока,
отведенного Конституционным судом республики. Исполняющий обязанности
премьер-министра Павел Филип назвал решения парламента после 7 июня незаконными.
В итоге КС отстранил Додона от исполнения обязанностей.