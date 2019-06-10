Группа блондинок-студенток университета получила задание измерить высоту флагштока. Набрав с собою лестниц и рулеток, они пошли к флагштоку и стали его измерять, падая с лестниц, роняя рулетки и вообще создавая ужасный беспорядок.
Проходивший мимо студент инженерного факультета, решив помочь, подошел к ним, вынул флагшток из земли, положил на землю, замерил его рулеткой, и, передав результат измерения блондинкам, пошел восвояси.
Блондинки переглянулись, рассмеялись, и одна сказала другой:
- Ну вот как всегда, эти уж мне тупые инженеры. Нам нужна высота, а он измерил длину.
еще анекдот!