9 июня в Казахстане важный день - внеочередные выборы президента, которые назначены после добровольной отставки с этого поста Нурсултана Назарбаева. В избирательных бюллетенях - 7 кандидатов, в том числе и действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

9 июня в Казахстане важный день — внеочередные выборы президента, которые назначены после добровольной отставки с этого поста Нурсултана Назарбаева. В избирательных бюллетенях — 7 кандидатов, в том числе и действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.На избирательном участке смотрят по телевизору боксерский поединок Головкина, бурно реагируют. Боксер Геннадий Головкин — больше, чем просто главная спортивная звезда Казахстана. Это живой символ успешности и мирового признания страны. Пропустить выход Головкина на ринг не может себе позволить ни один казахстанец. Поэтому на участках для голосования Центризбирком организовал прямую трансляцию поединка, который выпал на день выборов президента, чтобы каждый мог поддержать не только своего кандидата, но и народного героя.Вот бюллетень в урну отправляет, казалось, бессменный лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев. И пусть впервые в списке кандидатов нет его собственной фамилии, всем хорошо известно, за кого он отдал свой голос.Свой голос избиратель Назарбаев отдал на участке, расположенном в футуристическом здании Дворца школьников. И это сооружение, и весь город, который уже носит имя Нур-Султан, — все это — его творение. Куда важнее, что Назарбаевым построена и вся система государственного устройства, позволившая запустить и состояться этому выборному процессу.Семь зарегистрированных кандидатов представляют практически весь политический спектр. Действующий Президент Касым-Жомарт Токаев сделал ставку на преемственность. В команде Назарбаева Токаев был и премьер-министром и председателем Сената. Именно он занял пост главы государства после того, как Назарбаев досрочно сложил с себя полномочия."Наша программа — это преемственность, справедливость и прогресс во имя благополучия всего народа. Мы обязательно добьемся этой цели", — заявил Токаев.На избирательном участке Токаев излучал свойственную ему уверенность. И речь даже не столько о результатах голосования, сколько в целом в правильности взятого курса."Сегодня особенный, исторический день. Я считаю, что выборы — особенные. Это не поле битвы, это соревнование программ и мнений. Казахстан сохранит преемственность в том, что касается внешнеполитического курса. Он будет продолжен в том виде, в котором проводился первым президентом Республики Нурсултаном Назарбаевым", — отметил Токаев.Так сменяется эпоха. Нурсултан Назарбаев — навсегда первый, но больше не единственный всенародно избранный президент Казахстана. Внеочередные выборы главы государства должны завершить процесс транзита власти в стране и окончательно снять любую неопределенность относительно устойчивости сложившейся политической системы и будущего Казахстана.