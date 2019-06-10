Вышел выпуск программы Вести. Дежурная часть с исправленным сюжетом о журналисте Иване Голунове.

Вышел выпуск программы "33Live.Ru Дежурная часть" с исправленным сюжетом о журналисте Иване Голунове.В сюжете, показанном первоначально, сообщалось, что Иван Голунов в момент его задержания на Цветном бульваре 6 июня имел признаки опьянения, однако справка, предоставленная полицейскими следователями, гласит: "По результатам освидетельствования не обнаружены клинические признаки, позволяющие предположить наличие опьянения. Окончательное заключение будет вынесено по получении результатов химико-токсикологических исследований через 5-7 рабочих дней".В интервью "Дежурной части" Голунов заявил, что никогда не употреблял наркотики и никогда не имел их при себе. Интервью было записано в здании Управления внутренних дел Западного административного округа столицы, где Голунов находился до избрания ему меры пресечения.Шестого июня 36-летнего журналиста задержали на Цветном бульваре в столице с расфасованными по сверткам четырьмя граммами наркотического средства метилэфедрона. Затем в арендуемой Голуновым квартире на Вешняковской улице в Москве, по данным полиции, были обнаружены электронные весы, три пакета и сверток с порошкообразным веществом (позже сообщалось, что это кокаин).Накануне Голунову предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Вечером суд отправил его под домашний арест до 7 августа.