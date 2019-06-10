Певец написала заявление в главное следственное управление МВД России на
французского композитора Дидье Маруани. Филипп Киркоров просит провести
расследование и наказать виновных в распространении клеветы в его адрес.
Певец написала заявление в главное следственное управление МВД России на
французского композитора Дидье Маруани. Филипп Киркоров просит провести
расследование и наказать виновных в распространении клеветы в его адрес.
Исковое заявление касается скандала с лидером
группы Space Дидье Маруани, год назад обвинившим Филиппа Киркорова в воровстве
его песни. Тогда все претензии француза отклонили, а самого композитора
задержали по подозрению в шантаже и требованию от Филиппа Киркорова миллиона
долларов. Дело закрыли, но через год Маруани вновь публично обвинил певца в
плагиате.
Взбешенный таким поворотом Филипп
Киркоров решил нанести композитору ответный удар. Певец требует пресечь клевету
в его адрес и наказать виновных в ее распространении Маруани и всех причастных
к этому громкому скандалу.
Интересы в
заявлении представляют адвокаты Александр Добровинский и Марина Дубровская, сообщает
Super. "Следователи провели свою экспертизу в Гнесинке у профессионалов.
Экспертиза показала – плагиата нет. Однако Маруани, который по каким-то
причинам результаты экспертизы забыл, на своей недавней пресс-конференции снова
выкинул слово "плагиат" в микрофон", – высказались защитники артиста.
"Мы ждали этого и дождались. Мышеловка щелкает быстро.
Высказался по поводу войны французского композитора и
короля российской эстрады в беседе с "Дни.ру" и член экспертного совета по развитию информационного общества
при Госдуме Вадим Манукян.
"У Дидье Маруани давняя война с Филиппом
Киркоровым. Помнится в конце 2016 года она началась, когда Маруани продвигал
тему с плагиатом, но закончилась она для Дидье весьма неприятно. История с
пранкерами, а потом передача денег и Дидье "закрыли" ненадолго. Я
думал, что вся эта тема сошла на нет, а оказывается Маруани все еще зуб держит
на Киркорова", – заявил эксперт.
Также Манукян отметил, что не советовал бы Маруани "развивать
эту тему". "Есть ощущение, что она закончится для него плачевно. Он прекрасный
музыкант, не хочется, чтобы у него были проблемы в связи с этим делом. такие вещи никому не спускает", – заключил эксперт.