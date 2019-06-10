Певец написала заявление в главное следственное управление МВД России на французского композитора Дидье Маруани. Филипп Киркоров просит провести расследование и наказать виновных в распространении клеветы в его адрес.

Певец написала заявление в главное следственное управление МВД России нафранцузского композитора Дидье Маруани. Филипп Киркоров просит провестирасследование и наказать виновных в распространении клеветы в его адрес.Исковое заявление касается скандала с лидеромгруппы Space Дидье Маруани, год назад обвинившим Филиппа Киркорова в воровствеего песни. Тогда все претензии француза отклонили, а самого композиторазадержали по подозрению в шантаже и требованию от Филиппа Киркорова миллионадолларов. Дело закрыли, но через год Маруани вновь публично обвинил певца вплагиате.Взбешенный таким поворотом ФилиппКиркоров решил нанести композитору ответный удар. Певец требует пресечь клеветув его адрес и наказать виновных в ее распространении Маруани и всех причастныхк этому громкому скандалу.Интересы взаявлении представляют адвокаты Александр Добровинский и Марина Дубровская, сообщаетSuper. "Следователи провели свою экспертизу в Гнесинке у профессионалов.Экспертиза показала – плагиата нет. Однако Маруани, который по каким-топричинам результаты экспертизы забыл, на своей недавней пресс-конференции сновавыкинул слово "плагиат" в микрофон", – высказались защитники артиста."Мы ждали этого и дождались. Мышеловка щелкает быстро.Высказался по поводу войны французского композитора икороля российской эстрады в беседе с "Дни.ру" и член экспертного совета по развитию информационного обществапри Госдуме Вадим Манукян."У Дидье Маруани давняя война с ФилиппомКиркоровым. Помнится в конце 2016 года она началась, когда Маруани продвигалтему с плагиатом, но закончилась она для Дидье весьма неприятно. История спранкерами, а потом передача денег и Дидье "закрыли" ненадолго. Ядумал, что вся эта тема сошла на нет, а оказывается Маруани все еще зуб держитна Киркорова", – заявил эксперт.Также Манукян отметил, что не советовал бы Маруани "развиватьэту тему". "Есть ощущение, что она закончится для него плачевно. Он прекрасныймузыкант, не хочется, чтобы у него были проблемы в связи с этим делом. такие вещи никому не спускает", – заключил эксперт.