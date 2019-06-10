За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 7 человек погибли и 45 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 5 детей.Зарегистрировано одно ДТП с участием водителя в состоянии опьянения. Произошло 311 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 84 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Муромский районПо предварительной информации, 03.06.2019 г. в 19:25 в г. Муром на улице Калинина водитель автомобиля «Киа – Спортедж», 2001 г.р., двигаясь со стороны ул. Московской в сторону ул. Гоголева, на нерегулируемом перекрестке при повороте налево, допустил столкновение с движущимся навстречу в прямом направлении мотоциклом «Хонда – CBR600RR» под управлением водителя 1989 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла, с диагнозом: ушиб бедра и паховой области – госпитализирован.Киржачский районПо предварительной информации, 04.06.2019 г. в 01:40 на 147 км автодороги «А–108» водитель автомобиля «Лада – Гранта», 1994 г.р., двигаясь со стороны г. Москва в сторону автодороги М–7 «Волга», не справился с управлением, в результате чего допустил опрокидывание на проезжей части дороги. В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада – Гранта», 1996 г.р., с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга – госпитализирован.Муромский районПо предварительной информации, 05.06.2019 г. в 11:35 на 14 км автодороги обход г. Мурома (I очередь) с мостовым переходом через р. Оку водитель автомобиля «Лада – Приора», 1961 г.р., двигаясь со стороны г. Мурома в сторону г. Навашино, при выполнении маневра разворота с правой обочины не предоставил преимущество в движении двигавшемуся в попутном направлении автомобилю «Ниссан – Террано» под управлением водителя 1990 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада – Приора» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия; водитель автмобиля «Ниссан – Террано» с диагнозом: сотрясение головного мозга, перелом ребер направлен на амбулаторное лечение; пассажир автомобиля «Ниссан – Террано», 1997 г.р., с диагнозом: сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма, ушиб плеча и голени – амбулаторно; пассажир автомобиля «Ниссан – Террано» 1987 г.р. с диагнозом: черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки – амбулаторно.Кольчугинский районПо предварительной информации, 06.06.2019 г. в 06:40 на 17 км автодороги «Юрьев-Польский – Кольчугино» водитель автомобиля «Ваз – 2115», 1975 г.р., двигаясь в сторону г. Кольчугино, при совершении маневра обгона допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем «Лада – Гранта» под управлением водителя 1976 г.р., который двигался впереди в попутном направлении и совершал маневр левого поворота. В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада – Гранта» 1947 г.р. с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом правого плеча – госпитализирован.Александровский районПо предварительной информации, 07.06.2019 г. в 13:25 на 94 км автодороги «Колокша – Кольчугино – Верхние Дворики» водитель автомобиля «Тойота – Лэнд Крузер» 1958 г.р., двигаясь со стороны г. Александров в сторону г. Кольчугино, допустил наезд на пешехода 1985 г.р., который перебегал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева на право по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.Юрьев – Польский районПо предварительной информации, 08.06.2019 г. в 21:00 на 39 км автодороги «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль Залесский» водитель автомобиля «Ваз – 2115» 1981 г.р. не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобился «Ваз – 2115» с диагнозом: перелом ребер – госпитализирован.Собинский районПо предварительной информации, 09.06.2019 г. в 01:40 на 5 км автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров» водитель автомобиля «Мицубиси – Паджеро» 1979 г.р. не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате водитель автомобиля «Мицубиси – Паджеро» с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга – госпитализирован.