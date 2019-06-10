Петр Порошенко прилюдно опозорился, выступая перед своими коллегами из партии Европейская солидарность. Экс-лидер Незалежной не смог сформулировать свою мысль.

Петр Порошенко прилюдно опозорился, выступая перед своими коллегами из партии "Европейская солидарность". Экс-лидер Незалежной не смог сформулировать свою мысль.С бывшим президентом Украины Петром Порошенко случился очередной конфуз на публике. Выступая на съезде партии "Европейская солидарность" политик не смог сформулировать свою мысль, в итоге запутался и исправить ситуацию уже не сумел.Речь шла о том, что на Украину влияют некие "пророссийские силы". Порошенко сказал, что они якобы присутствуют в стране и влияют на политические и экономические процессы. Более того, по мнению Порошенко, эти силы якобы активизируются, поскольку Киев все больше отделяется от Европы. После этой фразы экс-глава Украины запнулся и хотел поправиться – видимо он имел в виду, что "пророссийские силы" усиливают свое влияние из-за отдаления от Москвы. Но сформулировать четко свою мысль он так и не смог."Они тянут нас назад, в Российскую империю, мешают нашему пути в ЕС, мешают нашему пути в НАТО", – после препинаний заявил Порошенко.Затем он уступил слово своим коллегам, представив лидеров своей новой партии. Бывший президент Незалежной первым в списке называл нынешнего спикера Верховной рады Андрея Парубия, передает канал