Во время своего выступления на съезде партии Слуга народа новый президент Украины Владимир Зеленский решил отшутиться после обвинений в воровстве части текста у своего предшественника Петра Порошенко. Публика приняла его нелепое оправдание благосклонно.

Во время своего выступления на съезде партии "Слуга народа" новый президент Украины Владимир Зеленский решил отшутиться после обвинений в воровстве части текста у своего предшественника Петра Порошенко. Публика приняла его нелепое оправдание благосклонно.Не успел Владимир Зеленский стать президентом, как принялся воровать, сетовали критики нового украинского лидера. Они обвинили политика в том, что во время выступления в Брюсселе он от своего лица пересказал часть речи Петра Порошенко.Виноватых в произошедшем нашли в Министерстве иностранных дел Украины. Дескать, они готовили тезисы для выступления Зеленского, продолжая работать на Порошенко. Чтобы замять скандал с плагиатом бывший шоумен, кажется, решил прибегнуть к приемчикам из своей комедийной карьеры. Во время выступления на съезде партии "Слуга народа" он пошутил о том, что мог "своровать" и эту речь, передает "Обозреватель"."Это точно моя речь? Не Петра Алексеевича? Да, точно, наша. Мы готовились вечером", – пошутил Владимир Зеленский.Судя по реакции зала, соратники нового президента Украины восприняли это оправдание благосклонно. Украинские пользователи Сети также восхитились харизматичностью и самоиронией политика.При этом Владимир Зеленский сумел избежать неприятного момента объяснения по делу – как так вышло, что часть речи Петра Порошенко он произнес от своего имени. Однако вопросы, судя по всему, остались только у ближайших сторонников предыдущего президента. Остальные удовлетворились простой шуткой.