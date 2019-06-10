Известный режиссер ожидает прибавления в семье. Валерия Гай
Германика приехала на открытие фестиваля Кинотавр на внушительном сроке.
Известный режиссер ожидает прибавления в семье. Валерия Гай
Германика приехала на открытие фестиваля "Кинотавр" на внушительном сроке.
На красной дорожке звезда появилась в черном облагающем
платье. Наряд подчеркивал подросший живот, который не оставил
сомнений: Валерия Гай Германика скоро станет мамой в третий раз.
Журналистов знаменитость всячески избегала. Она недолго
побыла на прессволле и ушла в зал. Репортерам не удалось узнать о самочувствии
режиссера и выяснить подробности личной жизни. Имя спутника Валерии на красной дорожке "Кинотавра" тоже осталось загадкой.
Кто отец будущего малыша, неизвестно. По
официальным данным, знаменитость развелась с Вадимом Любушкиным в 2016 году. Через полгода после
бракосочетания узнала, что ее избранник – двоеженец.
У мужчины была законная жена, с которой он зарегистрировал отношения в Америке.
В браке с Вадимом у режиссера родилась дочь Северина – ей уже исполнилось три года. Также звезда воспитывает 11-летнюю Октавию, имя отца которой до сих пор держится в тайне. О
личной жизни
говорить не любит и редко делится снимками дочерей в соцсетях, сообщает .