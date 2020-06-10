Общая стоимость брендов, входящих в рейтинг BrandZ Top 75 Most Valuable Global Retail Brands, достигла в 2020 году отметки $1,5 триллиона. Ниже мы расскажем о 10 самых дорогих розничных брендах в 2020 году.

Общая стоимость брендов, входящих в рейтинг BrandZ Top 75 Most Valuable Global Retail Brands, достигла в 2020 году отметки $1,5 триллиона.Ниже мы расскажем о 10 самых дорогих розничных брендах в 2020 году.10. HermèsHermès — французский дом моды, основанный в 1837 году. Hermès выпускает парфюмерию, готовую одежду и различные аксессуары. Бренд замыкает десятку лидеров. Его стоимость оценивается в $33,01 миллиарда.9. ChanelChanel — французская компания по производству одежды и предметов роскоши, основанная модельером Коко Шанель в Париже в начале XX века. В 2020 году стоимость бренда составила $36,12 миллиарда.8. WalmartWalmart — американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли, действующей под торговой маркой Walmart. Стоимость бренда в 2020 году оценивается в $45,78 миллиарда.7. StarbucksStarbucks — американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен. Основана в Сиэтле в 1971 году. Starbucks объединяет свыше 29 тысяч торговых точек в 75 странах мира. Стоимость бренда оценивается в $47,75 миллиарда.6. NikeNike — американская транснациональная компания, специализирующаяся на спортивной одежде и обуви. Компания была основана в 1964 году студентом Филом Найтом. На сегодняшний день стоимость бренда оценивается в $49,96 миллиарда.5. Louis VuittonLouis Vuitton — французский дом моды, специализирующийся на производстве чемоданов и сумок, модной одежды, парфюмерии и аксессуаров класса "люкс" под одноименной торговой маркой. В настоящее время компания является частью международного холдинга LVMH. Стоимость бренда оценивается в $51,78 миллиарда.4. The Home DepotThe Home Depot — американская торговая сеть, являющаяся крупнейшей на планете по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов. Стоимость бренда оценивается в $57,59 миллиарда.3. McDonald'sMcDonald's — американская корпорация, работающая в сфере общественного питания. Под торговой маркой McDonald’s работало 37855 ресторанов, из них 35085 на правах франчайзинга. Корпорация входит в список крупнейших компаний США Fortune 500.Стоимость бренда оценивается в $129,32 миллиарда.2. Alibaba GroupAlibaba Group — китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com и ряда других. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля.Стоимость бренда оценивается в $152,53 миллиарда.1. AmazonСамым дорогим брендом стал Amazon. Его стоимость выросла на 32% по сравнению с прошлым годом и составила $415,9 миллиарда.