Российский и американский актер Игорь Жижикин раскрыл тайну - он впервые стал отцом. Примечательно то, что радостное событие в семье актера-злодея произошло полтора года назад, но признаться в этом он решил только сейчас.

Российский и американский актер Игорь Жижикин раскрыл тайну — он впервые стал отцом. Примечательно то, что радостное событие в семье "актера-злодея" произошло полтора года назад, но признаться в этом он решил только сейчас.Сейчас Игорю Жижикину 56 лет. Артист поделился, что полтора года назад родилась его маленькая копия — сын. При этом он не стал рассекречивать имя малыша, а также от кого рожден ребенок. Известно лишь, что Жижикин сейчас состоит в четвертом браке.Артист рассказал изданию "7Дней.ру", что в настоящее время живет на две страны. Его Родиной является Россия, но Жижикин любит и Америку.Российскому зрителю артист известен своими ролями в фильмах "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", "Турист", "Монтана", "8 первых свиданий", "Шерлок Холмс" и многие другие.