Актриса
Екатерина Климова и ее коллега по цеху Екатерина Вуличенко вспомнили забавный
эпизод из прошлого. Знаменитостей не пустили на порог пафосного бара.
Актриса
Екатерина Климова и ее коллега по цеху Екатерина Вуличенко вспомнили забавный
эпизод из прошлого. Знаменитостей не пустили на порог пафосного бара.
Климова
и Вуличенко провели в соцсетях совместный промой эфир. Знаменитости дружат со студенческой скамьи. За
годы общения у них накопилось много общих воспоминаний. Самыми яркими артистки
решили поделиться с поклонниками.
Как-то
раз после тяжелого съемочного дня девушки решили отдохнуть. Была пятница, знаменитости
отправились в караоке. Величенко отметила, что часто ходит с подругой в подобные
заведения, ведь у ее приятельницы очень хороший голос. "Я танцую под ее песни",
– заметила звезда.
Стояла
зима. Артистки были облачены в массивные пуховики и угги. Решение пойти в бар
было спонтанным, поэтому обе Екатерины выглядели буднично.
Внешний вид девушек
не понравился охраннику бара, в который они направлялись. Мужчина смерил их
взглядом и грустно сообщил, что не пустит их даже на порог. "Девочки, место
дорогое, и пятница. Не надо вам сюда. Идите туда, где недорого", – сказал он и выставил красавиц вон.
8 Июн 2020 в 8:37 PDT
По
словам , к тому времени они были востребованными артистками и
взрослыми женщинами. Актриса так и не поняла, почему охранник решил, что они не
способны заплатить. Получив от ворот поворот, знаменитости долго не могли
прийти в себя от смеха. Екатерина Вуличенко предполагает, что в пуховиках
мужчина принял их за студенток.