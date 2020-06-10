Актриса Екатерина Климова и ее коллега по цеху Екатерина Вуличенко вспомнили забавный эпизод из прошлого. Знаменитостей не пустили на порог пафосного бара.

АктрисаЕкатерина Климова и ее коллега по цеху Екатерина Вуличенко вспомнили забавныйэпизод из прошлого. Знаменитостей не пустили на порог пафосного бара.Климоваи Вуличенко провели в соцсетях совместный промой эфир. Знаменитости дружат со студенческой скамьи. Загоды общения у них накопилось много общих воспоминаний. Самыми яркими артисткирешили поделиться с поклонниками.Как-тораз после тяжелого съемочного дня девушки решили отдохнуть. Была пятница, знаменитостиотправились в караоке. Величенко отметила, что часто ходит с подругой в подобныезаведения, ведь у ее приятельницы очень хороший голос. "Я танцую под ее песни",– заметила звезда.Стоялазима. Артистки были облачены в массивные пуховики и угги. Решение пойти в барбыло спонтанным, поэтому обе Екатерины выглядели буднично.Внешний вид девушекне понравился охраннику бара, в который они направлялись. Мужчина смерил ихвзглядом и грустно сообщил, что не пустит их даже на порог. "Девочки, местодорогое, и пятница. Не надо вам сюда. Идите туда, где недорого", – сказал он и выставил красавиц вон.8 Июн 2020 в 8:37 PDTПословам , к тому времени они были востребованными артистками ивзрослыми женщинами. Актриса так и не поняла, почему охранник решил, что они неспособны заплатить. Получив от ворот поворот, знаменитости долго не моглиприйти в себя от смеха. Екатерина Вуличенко предполагает, что в пуховикахмужчина принял их за студенток.