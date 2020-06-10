Триша Тоттен из Хьюстона, штат Техас, с 2017 года боролась с раком молочной железы. Она смогла выздороветь в том числе с помощью физических упражнений.

Триша Тоттен из Хьюстона, штат Техас, с 2017 года боролась с раком молочной железы. Она смогла выздороветь в том числе с помощью физических упражнений.По словам женщины, когда она начала лечить онкологию, ей пришлось скорректировать план тренировок. Бросать спорт у американки мысли не было.Триша заявила, что это внесло огромный вклад в ее выживание – как физическое, так и психическое. Спортзал был одним из немногих мест, где она могла забыть о своем страшном диагнозе.Жительница США отметила, что все это время думала, как использовать ситуацию, чтобы изменить жизнь к лучшему. И на смену страху пришла уверенность в том, что она сильнее онкологии.Вместе с занятиями спортом Тоттен продолжала посещать сеансы химиотерапии и лучевой терапии. Всего из было 16 и 33 соответственно.Женщине пришлось частично удалить молочную железу и пройти операцию по восстановлению формы груди. Она рассказала о себе в поддержку других пациентов с онкологией.