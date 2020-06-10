За прошедшие 10 лет эти вкусы российских покупателе начали серьезно меняться.

За прошедшие 10 лет эти вкусы российских покупателе начали серьезно меняться.В 2010 году на российском автомобильном рынке доминировали седаны: они занимали 40% от всех покупаемых легковых машин в стране, подсчитал "Автостат".Каждый третий (32%) автомобиль был универсалом (с учетом SUV), а каждый четвертый (25%) - хэтчбеком. Меньше всего россияне брали лифтбеки (2% российского рынка), а пикапы, кабриолеты и купе набирали в плане продажи того меньше - в сумме получался всего 1% рынка.За прошедшие 10 лет вкусы покупателей сместились в сторону универсалов, к которым также относятся и кроссоверы с внедорожниками. Такие машины сейчас занимают 54% рынка. Доля седанов уменьшилась до 28%, а у хэтчбеков она и вовсе сократилась до 11%. Зато втрое выросла популярность лифтбеков, которые сейчас занимают до 6% рынка. Но другие типы кузовов в России по-прежнему занимают всего 1%.