Несколько дней назад состоялись похороны теле– и радиоведущей Юлии Норкиной. По некоторым данным, женщина могла умереть, не смирившись с неверностью мужа Андрея Норкина.

Несколько дней назад состоялись похороны теле– и радиоведущей Юлии Норкиной. По некоторым данным, женщина могла умереть, не смирившись с неверностью мужа Андрея Норкина.Андрей Норкин обнародовал фотографию, на которой запечатлен с супругой Юлией. "Грустная фотография... Перед каким-то из прошлогодних сдвоенных концертов. Устали..." – пояснил настроение снимка телеведущий. На фото мужчина, облаченный в смокинг, стоит, опустив голову, в то время, как его жена, вся в черном, сидит в отдалении.Многочисленные подписчики высказали свое неоднозначное мнение. Большинство стало выражать соболезнования ведущему, попыталось поддержать, однако нашлись и те, кто выступил с критическими отзывами. В частности, начали обсуждать слухи о том, что якобы шоумен изменял жене, и та этого просто не выдержала.В обсуждения вступил и сам Андрей Норкин. "Очень коротко: пусть докажут измену! Согласны? Или я должен оправдываться?" – дерзко высказался популярный телеведущий. Мужчина до сих пор не может прийти в себя после смерти супруги, к тому же, это не единственная страшная потеря в его жизни. Андрей Норкин сообщил, что три десятка лет назад он похоронил мать.9 Июн 2020 в 4:48 PDTНапомним, Юлия Норкина умерла 4 июня при загадочных обстоятельствах. Разные слухи ходят в Сети: по одним данным, у женщины не выдержало сердце, по другим, она боролась с тяжелой болезнью, а третьи и вовсе намекают на то, что Юля просто устала жить.. "Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но в основном людей", – сообщил телеведущий, обнародовав фото, на котором супруга запечатлена держащей на руках ежа. Юлию Норкину похоронили на Новодеревенское кладбище в Пушкино.