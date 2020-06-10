Артистка раскрыла детали съемок седьмого сезона сериала Сваты. Анна Кошмал, известная по роли Жени Ковалевой, пообщалась с поклонниками ситкома.

Артисткараскрыла детали съемок седьмого сезона сериала "Сваты". Анна Кошмал, известнаяпо роли Жени Ковалевой, пообщалась с поклонниками ситкома.Артисткавышла в прямой эфир в соцсетях. Анна Кошмал ответила на вопросы фанатов сериала"Сваты".Знаменитостьс уверенностью заявила, что седьмая часть теленовеллы увидит свет. "Если всеочень сильно этого захотят, то он будет", – сказала Анна. Актриса добавила, чтовыхода нового сезона жаждут не только зрители, но и создатели. Авторы иартисты очень любят сериал, и не отказываются от него.Кошмалопровергла слухи о том, что в новойчасти будут задействованы не все звезды ситкома. "Никто из этого проекта неуходил, поэтому в седьмом сезоне будут все ваши любимые артисты", – сказалаАнна.Точнуюдату выхода свежих эпизодов сериала "Сваты" артистка назвать не смогла. Аннаотметила, что дата релиза будет назначена после окончания съемок, которые, напомним,заморозили из-за пандемии коронавируса. Пока известно, что седьмой сезон –финальный. Он будет состоять из 12 серий.8 Июн 2020 в 10:47 PDTТакжеАнна Кошмал опровергла информацию о том, что актер Федор Добронравов "доставалшутками" всех присутствующих на площадке. "Боже, ну что за глупости? Онпотрясающий человек", – отметила артистка. Коллегу по цеху Анна назвалавоспитанным, тактичным и интеллигентным.