Георадар, позволяющий заглянуть на некоторую глубину под землю, впервые помог учёным подробно картировать античный город, не производя при этом раскопок. Исследователи с соответствующими приборами просто объехали изучаемую территорию по поверхности, а затем по собранным данным составили карту погребённого поселения, в котором в итоге был обнаружен даже водопровод.

Георадар, позволяющий заглянуть на некоторую глубину под землю, впервые помог учёным подробно картировать античный город, не производя при этом раскопок. Исследователи с соответствующими приборами просто объехали изучаемую территорию по поверхности, а затем по собранным данным составили карту погребённого поселения, в котором в итоге был обнаружен даже водопровод.Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Antiquity.Георадар на колёсах заменил археологам лопату.Фото Frank Vermeulen.Копать или не копать?Археологических памятников куда больше, чем специалистов, готовых их раскапывать. Кроме того, во многих местах нельзя вести такие работы, потому что поверхность занята современными сооружениями.Наконец, как ни парадоксально, памятник будет изучен тем лучше, чем позже он будет раскопан. Ведь в процессе раскопок он фактически уничтожается. Остаются только извлечённые из-под земли предметы и описания того, как и что лежало.Археологическая техника постоянно совершенствуется, но специалисты не могут повторно раскопать участки, исследованные, например, 50 лет назад, и изучить их с помощью современных методов. Раскоп — та самая река, в которую нельзя войти дважды.Однако благодаря новым технологиям в распоряжении учёных оказался замечательный инструмент. Он позволяет изучить археологический памятник даже очень большой площади весьма быстро, и при этом не повреждая его. Речь идёт о георадаре, создающем подробные изображения.Карта древнего города, составленная благодаря георадару. Перевод 33Live.RuRu.Иллюстрация L. Verdonck.Город под землёйИсследователи применили новый подход к античному городу Фалерии Нови (Falerii Novi). Он располагался примерно в 50 километрах к северу от Рима. Основанный в 241 году до нашей эры, город просуществовал до конца VII века нашей эры. Таким образом, люди жили там почти тысячу лет.Археологи из Кембриджского и Гентского университетов объехали все 30,5 гектара, ограниченные городскими стенами. При этом георадар наносил на карту артефакты с точностью 12,5 сантиметра (!).На полученных изображениях эксперты опознали общественные бани, рынок, храм и другие объекты, в том числе городскую водопроводную сеть.Изображение городского храма, полученное благодаря георадару.Иллюстрация L. Verdonck.Сквозь векаДо сих пор представление о римском градостроительстве основывалось на данных о небольшом количестве тщательно изученных городов, например, о Помпеях и Остии. Но, возможно, города римской державы были разнообразнее, чем до сих пор считали специалисты.Во всяком случае городская планировка Фалерии Нови заметно отличается от "канона". Кроме того, храм, здание рынка и комплекс бань имели более сложную архитектуру, чем можно было ожидать от города такого размера.Ещё одна любопытная возможность, которую учёные получают благодаря возможности георадара обнаруживать объекты на разной глубине: они могут узнать, как город развивался. Ведь георадар просвечивает насквозь слои разных эпох. Так, археологи заметили явные следы того, что некогда значительная часть городских построек была разобрана на строительный камень.К слову, ранее 33Live.RuRu рассказывали о том, как археологам помогают другие далёкие от лопаты инструменты — лидары, спутниковые фотокамеры и детекторы элементарных частиц. Писали мы и о том, как с помощью георадара изучаются ископаемые следы.