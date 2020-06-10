Кристина Асмус выложила на своей странице в Инстаграм фотографию, которую сопроводила разбором нецензурного слова. По мнению поклонников, миловидной актрисе не пристало материться.

Кристина Асмус выложила на своей странице в "Инстаграм" фотографию, которую сопроводила разбором нецензурного слова. По мнению поклонников, миловидной актрисе не пристало материться.Супруга Гарика Харламова, несмотря на ангельскую внешность, любит жестко пошутить. Например, не так давно девушка разыграла подписчиков, выложив фотографию с накладным животом, а затем даже показала фейковые роды в ванне.Также, судя по всему, Кристина Асмус за словом в карман не полезет. В последней публикации звезда дала морфологический разбор популярного русского ругательства. "*** – существительное, неодушевленное, мужской род, 2-е склонение; то, что не поддается никакому описанию (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сообщает актриса.Пользователи "Инстаграм" не оценили юмор и набросились на артистку, пишет . "Уроки русского языка от Кристины Асмус", "Откуда, ты -ангелочек, знаешь, что такое ***? Поверь, ты еще близко к нему не стояла. И не дай бог", "Кристинка,не матерись", "Ужасный, кошмарный, чудовищный", "Ты с ним еще не знакома,погоди", – заявили несогласные.Публикация от (@dniru) 15 Ноя 2018 в 10:32 PSTОсобенно много комментариев было на горячую тему. Пользователи Сети предположили, что столь лаконичным образом красавица просто высказывает свою позицию. "Это она про Ефремова говорит", "Это то ,что сотворил Ефремов...загубил свою жизнь и жизнь Сергея", "Про Ефремова", "Это вы про аварию?", "Синоним поступка одного обоссаного алкаша !" – пишут поклонники.