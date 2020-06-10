Полузащитник московского Спартака Зелимхан Бакаев присоединился к своей команде после того, как вылечился от коронавируса. Игрок уже приступил к тренировкам в общей группе.

Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев присоединился к своей команде после того, как вылечился от коронавируса. Игрок уже приступил к тренировкам в общей группе.Бакаев 23 мая сдал положительный тест на вирус COVID-19 и не смог поехать со своими одноклубниками на тренировочную базу "Спартака" в Тарасовку и начать подготовку к возобновлению чемпионата России.Как сообщает официальный сайт красно-белых, сегодня 23-летний хавбек провел первое тренировочное занятие. Его партнеры по команде устроили Зелимхану "коридор", таким образом ознаменовав его возвращение в команду.Напомним, что "Спартак" возобновит выступления в российской премьер-лиге гостевым матчем 23 тура против тульского "Арсенала". Встреча запланирована на 20 июня.