Банк России предупредил о росте активности финансовых мошенников в период самоизоляции и назвал наиболее популярные схемы злоумышленников в Москве и Подмосковье.

Банк России предупредил о росте активности финансовых мошенников в период самоизоляции и назвал наиболее популярные схемы злоумышленников в Москве и Подмосковье.На жителей регионов в виде sms на смартфоны и рассылок по почте посыпались предложения липовых льготных займов, кредитных каникул, выгодного вложения в акции. Активизировались нелегальные кредиторы, создатели финансовых пирамид и нелегальные форекс-клубы, раздолжнители (списание долгов).Раздолжнители. После окончания самоизоляции и ограничений в экономике Банк России предупреждает о всплеске активности мошенников, обещающих за плату "решить" проблемы должника с кредиторами. Такие специалисты предлагают заключить договор с ними, а в обмен обещают расторгнуть кредитный договор с банком, почистить кредитную историю. Во-первых, они берут плату за такую услугу, якобы переводят на себя кредит и просят платить по проценты по кредиту, обещая, что платежи будут меньше, чем банку. Во-вторых, кредит всё равно надо будет погасить."Черные кредиторы". Помимо обзвона клиентов такие мошенники делают и sms-рассылки и предложения по почте. Жертва либо может получить кредит со скрытыми высокими процентами, либо лишиться своих сбережений. Есть легальные кредитные брокеры, но такие люди лишь берут оплату за сбор информации и документов, не гарантируя получение кредита. При этом среди посредников есть мошенники: получив персональные данные клиента они могут списать деньги со счета или повесить на него кредит, и жертва первое время даже не узнает об этом."Форексеры". Во время самоизоляции вырос интерес россиян со сбережениями к покупке акций, валюты и других активов: в момент кризиса очень велики скачки цен, и мошенники предлагают на этом заработать. Среди них и нелегальные форекс-дилеры. Жертве предлагается либо пройти обучение игре на бирже, либо освоить профессию трейдера. При этом неопытным игрокам предлагают программы с эффектными графиками и возможностью заработать. Но часто такие программы не предоставляют онлайн-котировки напрямую с биржи, а вместо настоящих данных жертве предлагаются котировки, провоцирующие на проигрыш. Многие во время самоизоляции стали чаще заглядывать в интернет, где их и поджидает реклама мошенников.Финансовые пирамиды. Принцип финансовых пирамид остается прежним со времен Чарльза Понци, создавшего схему в начале 1900-х годов в США. Первое время прибыль инвесторов выплачивается за счет денег других инвесторов, а потом создатели пирамиды пропадают вместе с собранными деньгами. Во время самоизоляции "подстроились под информационную повестку и некоторые компании с признаками финансовых пирамид", отмечают в ЦБ РФ. Такие компании предлагают вложить деньги в "портфель акций" с якобы специально подобранной успешной стратегией торговли на фоне коронавируса — в сфере медицины, "китайские индексы", акции авиакомпаний. Как правило, клиента разводят: дадут чуть заработать, а потом он лишается всех сбережений. Остаются популярными среди мошенников и платформы для легкого заработка на криптовалютах, технологических инновациях, сельском хозяйстве.