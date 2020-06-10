Чистый отток капитала из России увеличился в январе-мае на 18,8% в годовом выражении до $33,5 миллиарда против $28 миллиардов в январе-мае 2019 года, сообщает Банк России. Между тем отток капитала в январе-апреле составил $23,9 миллиарда. Таким образом, в мае из России вывели $9,6 миллиарда.

Чистый отток капитала из России увеличился в январе-мае на 18,8% в годовом выражении до $33,5 миллиарда против $28 миллиардов в январе-мае 2019 года, сообщает Банк России. Между тем отток капитала в январе-апреле составил $23,9 миллиарда. Таким образом, в мае из России вывели $9,6 миллиарда.По данным ЦБ, отток капитала из России сократился в 2019 году в 2,4 раза до $26,7 миллиарда против $63 миллиардов в 2018 году.За последние десять лет из России вывели почти $3 триллиона, заявил доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов. И оценки ($1 триллион) министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева невероятно скромны, считает Катасонов.Из России за последние 20 лет выведено в офшоры более $1 триллиона, заявила 25 декабря 2013 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Рекордная величина чистого оттока капитала из России отмечена в 2014 году — $152,1 миллиарда.