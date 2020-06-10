Рейтинг президента Александра Лукашенко колеблется в пределах статистической погрешности, поэтому он перешел к силовому варианту сохранения власти. О предвыборных раскладах в республике рассказал член Белорусской партии Справедливый мир Павел Каторжевский.

Рейтинг президента Александра Лукашенко колеблется в пределах статистической погрешности, поэтому он перешел к силовому варианту сохранения власти. О предвыборных раскладах в республике рассказал член Белорусской партии "Справедливый мир" Павел Каторжевский.Такой вывод политик сделал после того, как собравшемуся выдвигаться в президенты блогеру Сергею Тихановскому предъявили обвинения в организации беспорядков. Недавно в Белоруссии прошла серия пикетов и митингов в поддержку альтернативных кандидатов на выборах главы государства.Действия власти в отношении Тихановского незаконны, считает Каторжевский. По его словам, рейтинг Лукашенко крайне низкий, и он об этом знает. Успехов в экономике и социальной сфере нет, поэтому действующий президент перешел к провокациям и угрозам в адрес оппонентов, уверен политик.Обвинения в адрес Тихановского Каторжевский считает посланием другим альтернативным кандидатам на президентских выборах – 2020. Силовые действия власти вызовут ответ со стороны общественности, уверен политик.Каторжевский сравнил президента с "голым королем", который может опереться лишь на штыки. "Лукашенко и его окружение оказались в такой ситуации, когда хороших решений нет и не может быть", – приводит слова эксперта портал "Политринг".Кампания по сбору подписей в поддержку альтернативных кандидатов вылилась в серию пикетов и митингов. В их организации власти обвинили блогера Сергея Тихановского. После этого общественность начала собирать подписи за выдвижение его супруги Светланы.Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Для выдвижения нужно собрать 100 тысяч подписей. Конкуренцию намерены составить 14 кандидатов, в том числе бывший дипломат Валерий Цепкало и банкир Виктор Бабарико.Лукашенко неоднократно говорил, что если за него не проголосуют люди, если он потеряет популярность, то уйдет. Он клялся в этом много раз. Сейчас у него есть возможность выполнить эту клятву, данную белорусскому народу.— Валерий Цепкало (@ValeryTsepkalo)