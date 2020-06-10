Накануне Давид Манукян в своем инстаграм-аккаунте анонсировал съемки нового клипа. Для работы над роликом даже перекрыли одну из московских трасс.

Накануне Давид Манукян в своем инстаграм-аккаунте анонсировал съемки нового клипа. Для работы над роликом даже перекрыли одну из московских трасс.Артист до знакомства с ведущей шоу "Дом-2" начинал карьеру с танцев. Парень занимал призовые места на российских соревнованиях. Затем решил заняться видеоблогингом и снимал забавные ролики для "Инстаграма" – вайны. А год назад, после встречи с Ольгой Бузовой, увлекся музыкой. Молодой человек читает рэп под псевдонимом DAVA M.В декабре 2019-го у артиста вышло два клипа, а в 2020-м должен был состояться большой гастрольный тур. Накануне Давид Манукян анонсировал съемки нового видео. Как оказалось, для работы над роликом даже перекрыли одну из московских трасс. Однако во время записи сцены с автомобилем DAVA попал в аварию и повредил плечо.Бойфренд Ольги Бузовой срочно отправился в травмпункт. Как заявил парень, у него "вылетела рука". Он опубликовал в "Сторис" инстаграм-аккаунта рентген-снимок. Можно заметить, что плечевой сустав находится не на месте.4 Апр 2020 в 9:08 PDTЗвезда осталась крайне недовольна обслуживанием в клинике. Якобы артиста долго не могли принять и игнорировали просьбы об экстренной помощи. "Руку вправили, но я остался в *** от работы врачей", – сообщил Давид Манукян.После поездки в травмпункт парень Ольги Бузовой продолжил съемки клипа. Также он пожаловался, что на следующий день ему предстоит танцевать с поврежденной рукой.