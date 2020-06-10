Ведущая Виктория Боня ответила на критику актрисы Настасьи Самбурской. Звезда сериала Универ высмеяла теледиву и обвинила в злоупотреблении уколами красоты.

ВедущаяВиктория Боня ответила на критику актрисы Настасьи Самбурской. Звезда сериала "Универ"высмеяла теледиву и обвинила в злоупотреблении уколами красоты.Внешность40-летней Виктории Бони часто становится предметом бурной дискуссии в Сети.Звезду упрекают в том, что она увлекается омолаживающими инъекциями, но отрицаеттот факт, что является поклонником процедуры.Темвременем Виктория продолжает твердить, что четыре года назад действительно делалауколы красоты, но от этого способа избавиться от морщин отказалась. По словамБони, филлеры изуродовали ее лицо: щеки звезды стали ассиметричными.Знаменитости пришлось потратить много времени и денег, чтобы вернутьестественный внешний вид.Звезда сериала"Универ" Настасья Самбурская Виктории Боне не верит. В личном микроблогеартистка опубликовала ролик. В нем она жестко высмеяла телеведущую. Настасьяхорошенько прошлась по внешности Виктории и упрекнула в неискренности.Естественно,Боня нападок звезды сериала "Универ" не стерпела. Теледива записала видеоответ Самбурской.По словам Виктории, есть несколько типов женщин. Первые выглядят "как чмошницы"и очень довольны собой. Вторые – очень нежные и женственные от природы. Третьи – могут позволитьсебе быть ухоженными и красивыми. Боня, судя по всему, причислила себя к последнему типу.Обвинения Самбурской в отсутствии мимики из-за пластики теледива опровергла. Звезда готова в любой момент продемонстрировать подвижность своего лица, например, наморщить нос или лоб.Боня подчеркнула, что научилась управлять мимикой и этот навык позволяетей сохранить молодость.Викториядобавила, что Настасья, как артистка, обязана владеть лицом. Мэтры сцены икино отлично справляются с этим. Боня усомнилась в профпригодности Настасьи и назвалаее "актрисулькой".6 Май 2020 в 2:57 PDT"И еслиты можешь отключить свою мимику, благодаря тому, что ты ее контролируешь, адругим кажется, что ты вся на пластике и подтяжках, то значит, ты работаешь надсобой", – резюмировала.