Прокуратура Швеции объявила о закрытии дела об убийстве премьер-министра страны Улофа Пальме, которое было совершено еще в 1986 году.

Прокуратура Швеции объявила о закрытии дела об убийстве премьер-министра страны Улофа Пальме, которое было совершено еще в 1986 году.По словам прокурора Кристера Петерссона, преступление совершил дизайнер Стиг Энгстрем, покончивший с собой в 2000 году."Сегодня мы можем объявить, что мы установили убийцу. Поскольку он уже скончался, я не могу предъявить ему обвинения. В связи с этим дело закрыто", — сообщил прокурор, передает РИА Новости.Улоф Пальме был застрелен вечером 28 февраля 1986 года в центре Стокгольма, когда без охраны возвращался вместе с семьей домой из кинотеатра. Убийца выстрелил главе правительства в спину и скрылся.В 1989 по обвинению в убийстве премьера был осужден на пожизненное заключение мужчина по имени Кристер Петерссон (полный тезка следователя), сообщает "Интерфакс". Однако позднее он был оправдан. Найти мотивов для убийства, а также орудие преступления полиция так и не смогла. Петерссон умер в 2004 году.За все эти годы следствию так и не удалось найти новых доказательств по делу. Поэтому виновного определили по показаниям свидетелей, которые утверждали, что видели дизайнера на месте преступления. Кроме того, в ходе расследования он путался в показаниях, отметил прокурор.