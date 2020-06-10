Хотите сходить в кино вместе со своими друзьями совершенно бесплатно? В этом вам помогут Дни.ру.

Хотите сходить в кино вместе со своими друзьями совершенно бесплатно? В этом вам помогут "Дни.ру".Соскучились по кино? Мы тоже! Совместно с сетью кинотеатров КАРО разыгрываем сертификаты на 4 билета в кино. Победитель будет лишь один!Чтобы получить сертификат, достаточно выполнить три простых условия:Отметьте человека с которым хотел бы сходить в киноПодпишитесь на @ и @Поставь лайк этой публикацииПубликация от (@dniru) 10 Июн 2020 в 5:04 PDTПобедитель будет выявлен с помощью генератора случайных чисел 20 июня.Чем больше комментариев, тем больше шансов победить! Следите за конкурсами "Дни.ру" и выигрывайте призы!Не хочешь надеяться на удачу? Специально для тебя сеть КАРО подготовила выгодные предложения: купи сертификат в кино до открытия кинотеатров, и твои билеты будут удвоены! А каждый участник программы лояльности КАРОНА получит бесплатный билет в честь открытия кинотеатров. Успей зарегистрироваться на сайте karona.karofilm.ru. Подробности в аккаунте @.