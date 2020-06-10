Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала, в каком состоянии сейчас пребывает ее отец. По словам девушки, артист сильно переживает о случившемся.

Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала, в каком состоянии сейчас пребывает ее отец. По словам девушки, артист сильно переживает о случившемся.Анна-Мария поделилась в разговоре с 360, что Михаил Ефремов чувствует большую вину, поскольку является православным и религиозным человеком. Артист верит в Бога и в кару Всевышнего. По словам дочери, ее отец в настоящее время находится в не очень хорошем физическом состоянии, поскольку сильно волнуется за произошедшее и семью погибшего.При этом Анна-Мария отметила, что ее отец виноват, но наказание должны понести и те, кто сидел с ним в машине. Девушка считает, что люди не проконтролировали, в каком состоянии сел Ефремов за руль, позволив ему везти себя.Анна-Мария заявила, что желает для своего отца справедливого наказания в рамках действующих законов, поскольку ситуация действительно плохая. По словам девушки, ей очень жаль погибшего, который в момент смерти просто жил своей жизнью.Напомним, роковое ДТП произошло поздно вечером 8 июня вблизи Смоленской площади. Михаил Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в машину. Водитель другого транспортного средства получил серьезные травмы и позже скончался в больнице.В настоящее время Михаил Ефремов задержан. Меру пресечения актеру 9 июня определит Таганский районный суд.