10 июня на эстакаде Звенигородского шоссе по направлению к центру Москвы произошло ДТП. От удара черный Мерседес перевернулся на такси. По данным СМИ, за рулем белоснежной легковушки BMW, которую развернуло против течения, была Тамара Бигаева. Даму называют бывшим пиар-менеджером известного музыкального лейбла Black Star.

10 июня на эстакаде Звенигородского шоссе по направлению к центру Москвы произошло ДТП. От удара черный "Мерседес" перевернулся на такси.Авария произошла еще до того, как в столице пошел сильный ливень. Фрагмент столкновения попал в объектив камеры видеонаблюдения. Видно, как на полному ходу черная иномарка таранит несколько машин — такси и белой BMW достается больше всего. По словам очевидцев, водитель внедjрожника в какой-то момент решил перестроиться и потерял управление.Пока одни инспекторы следили за тем, чтобы не собралась пробка, другие оформляли необходимые документы. Они понадобятся для того, чтобы выяснить, по чьей вине в итоге произошла серьезная авария."Произошло столкновение пяти единиц транспортных средств. В результате столкновения два автомобиля перевернулись. Обстоятельства происшествия выясняются. Работают патрули и регулировщик", — рассказал дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по Москве Михаил Миськов.По данным СМИ, за рулем белоснежной легковушки BMW, которую развернуло против течения, была Тамара Бигаева. Даму называют бывшим пиар-менеджером известного музыкального лейбла Black Star. На опубликованных кадрах девушка, очень похожая на нее, прикладывает к голове пакет со льдом и с кем-то разговаривает по телефону. Известно, что под крылом певца Тимати Бигаева проработала пять лет. Именно ей рэп-исполнители обязаны качественным продвижением в социальных сетях. Помимо Бигаевой в аварии пострадали еще два человека — это водитель черного "Мерседеса" и такси. По предварительной информации, сейчас они находятся в реанимации.