У дома в Плотниковом переулке, где отбывает домашний арест совершивший смертельное ДТП Михаил Ефремов, дежурят журналисты. Многие из них провели здесь практически всю ночь. В квартире артиста начался обыск, при котором Ефремов присутствовал сам лично.

У дома в Плотниковом переулке, где отбывает домашний арест совершивший смертельное ДТП Михаил Ефремов, дежурят журналисты. Многие из них провели здесь практически всю ночь. В квартире артиста начался обыск, при котором Ефремов присутствовал сам лично. Сюда сотрудники правоохранительных органов привели служебных собак. Это нестандартная процедура в таких ситуациях. По оперативным данным, в квартире актера могли быть обнаружены наркотики. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 1" корреспондент ВГТРК Виталий Кармазин.По его словам, еще накануне сразу три информационных агентства со ссылкой на свои источники сообщили: по результатам медицинского освидетельствования стало ясно, что в крови Ефремова обнаружены следы не только алкоголя, но и запрещенных препаратов."Также были замечены следы марихуаны, в печени якобы обнаружены продукты распада кокаина и следы сильнодействующего снотворного, которое выписывается по рецепту. Если верить этой информации, то не стоит удивляться, что Михаил Ефремов находился в момент аварии в таком невменяемом состоянии, что не понимал, где находится, и что-то бессвязно бормотал", — пояснил корреспондент.Кармазин подтвердил, что всю ночь после аварии актер провел в УВД, а отсыпаться поехал к своим друзьям. После того, как он протрезвел, его доставили в суд, где Ефремов признал свою вину и не стал отрицать, что совершил ДТП. Судья отправил его под домашний арест в Плотников переулок, где артист будет находиться как минимум до 9 августа.Корреспондент отметил, что именно отсюда, из Плотникова переулка, Ефремов начал свой нетрезвый вояж. Актер заехал в свой любимый бар "Улисс", а затем нетрезвым продолжил кататься по Москве до того момента, пока не совершил смертельное ДТП.Что касается домашнего ареста, то на Михаила Ефремова суд наложил ряд запретов: ему запрещено пользоваться телефоном, интернетом и выходить из дома. Он может звонить только в медицинские службы либо в правоохранительные органы, но при этом должен предупреждать следователей.Любопытно, что Ефремова обязали носить, не снимая, электронный браслет. Как правило, его застегивают на ноге. А следить за соблюдением этих требований должны офицеры ФСИН. Но сегодня, по словам Кармазина, стало известно, что прокурор Москвы лично распорядился, чтобы и сотрудники прокуратуры также следили за тем, как артист будет соблюдать эти меры."Учитывая всю эту нашумевшую историю, нельзя исключать, что Ефремов нарушит, как минимум, один запрет: например, выйдет из дома в ближайший магазин. В случае, если артист нарушит условия домашнего ареста, то автоматически следователи смогут выйти вновь в суд с ходатайством об избрании ему уже другой меры пресечения. Как правило, это будет арест на два месяца, и тогда Михаил Ефремов отправится в СИЗО", — заключил корреспондент.