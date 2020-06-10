Михаил Ефремов сейчас находится под домашним арестом после страшного ДТП, которое он устроил в центре Москвы в понедельник. В прессу просочились подробности других его выходок.

Михаил Ефремов сейчас находится под домашним арестом после страшного ДТП, которое он устроил в центре Москвы в понедельник. В прессу просочились подробности других его выходок.Артисту грозит тюремный срок до 12 лет, однако многие переживают, что из-за публичности его могут вообще не наказать. Несмотря на то, что по причине пьяной выходки Михаила Ефремова погиб человек, большинство коллег встали на защиту звезды. Знаменитости призывают не судить народного артиста.В среду стало известно, что за последний год актер получил порядка 50 штрафов за нарушение ПДД. В эфире программы "60 минут" заместитель начальника ГИБДД Москвы рассказал, что у Михаила Ефремова не было ни одного взыскания за вождение в нетрезвом виде. Также звезда всегда вовремя реагировала на "письма счастья", поэтому задолженностей не имеет.Напомним, в понедельник вечером актер вылетел на "встречку" и врезался в грузовик. Артист практически не пострадал, а вот водитель ВАЗа оказался зажат в кабине. 57-летний курьер Сергей Захаров скончался в больнице от кровопотери.9 Июн 2020 в 10:31 PDTНа видео, снятых на месте аварии, видно, что Михаил Ефремов с трудом стоит на ногах и не может связать двух слов. Экспертиза обнаружила в анализах актера "Современника" 2,1 промилле, а также следы запрещенных веществ.