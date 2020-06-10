Актер Михаил Ефремов во время судебного заседания впервые прокомментировал совершенное им ДТП. По его словам, он считает случившееся чудовищным.

Актер Михаил Ефремов во время судебного заседания впервые прокомментировал совершенное им ДТП. По его словам, он считает случившееся чудовищным.Находясь на скамье подсудимых в зале Таганского суда Москвы, Ефремов сообщил, что согласен на домашний арест. Ранее такую меру пресечения предложило следствие. "Это все, конечно, чудовищно", — признался артист.Представитель прокуратуры во время заседания заявила, что Ефремов может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей, если ему избрать меру пресечения, не связанную с ограничением свободы. Кроме того, представитель надзорного ведомства отметила, что подсудимый может продолжить заниматься преступной деятельностью. При этом она согласилась с требованием назначить Ефремову домашний арест, сообщает ТАСС.Трагическая авария по вине артиста, в которой погиб человек, произошла поздно вечером 8 июня. Ефремов выехал на встречную полосу, врезавшись в другой автомобиль. В результате ДТП пострадавший водитель получил серьезные травмы, а позже скончался в больнице.