Артисту Михаилу Ефремову предъявили обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения. В настоящее время он находится в Таганском суде для избрания ему меры пресечения.

Артисту Михаилу Ефремову предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения. В настоящее время он находится в Таганском суде для избрания ему меры пресечения.Во время заседания Ефремов признал свою вину. Артист утвердительно кивнул на соответствующий вопрос журналистов: "Да", — сообщает "Интерфакс".Уголовное дело в отношении Ефремова возбуждено по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса России. Виновнику аварии грозит до 12 лет лишения свободы.Трагический инцидент произошел 8 июня поздно вечером. Ефремов на автомобиле вылетел на встречную полосу вблизи Смоленской площади. Он врезался в другую машину, водитель которой умер от полученных травм.