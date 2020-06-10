Артист Михаил Ефремов получил два месяца домашнего ареста. Соответствующее решение вынес Таганский суд.

Артист Михаил Ефремов получил два месяца домашнего ареста. Соответствующее решение вынес Таганский суд.Судья Альбина Тимакова во время заседания заявила, что кроме домашнего ареста для Ефремова установлен ряд ограничений.Как сообщает "Интерфакс", Ефремов не возражает против домашнего ареста. Во время заседания обвиняемый назвал случившееся чудовищным. Артист был подавлен и даже расплакался.Адвокат Михаила Ефремова, в свою очередь, заявила, что ее подзащитный является достоянием России. По ее словам, оснований для домашнего ареста актера нет, но она придерживается его позиции. Адвокат обратила внимание на то, что Ефремов страдает астмой и у него болезнь сердца.