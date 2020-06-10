Мария
Кожевникова высказалась о смертельном ДТП, устроенном в Москве пьяным Михаилом
Ефремовым. Она пожелала семье погибшего в результате аварии душевных сил.
Мария
Кожевникова высказалась о смертельном ДТП, устроенном в Москве пьяным Михаилом
Ефремовым. Она пожелала семье погибшего в результате аварии душевных сил.
Актриса рассказала
в своем инстаграм-аккаунте собственную историю, связанную с последствиями
чрезмерного употребления алкоголя. Она призналась, что всегда считала спиртное
злом.
По словам Марии Кожевниковой,
в ее жизни была трагедия, когда близкого друга насмерть сбила машина. В
злополучный вечер он выпивал, переходил улицу и попал под автомобиль. "Его нет с нами и я до сих пор мысленно с этим не сжилась", – призналась знаменитость.
По словам
артистки, в ДТП виноват был водитель, но у ее знакомого, если бы он не был
пьян, возможно, была бы другая реакция.
Мария Кожевникова также
высказала сочувствие и семье погибшего, и Михаилу Ефремову. При этом она
подчеркнула, что перед законом все должны быть равны, и актеру надо понести
заслуженное наказание.
Звезде очень жаль, что
Михаил Ефремов не смог справиться с пагубной зависимостью от алкоголя. Но еще больше
она сожалеет о том, что семья погибшего в ДТП водителя фургона потеряла своего
отца, мужа, дедушку, друга и сына.
Напомним, что вечером
8 июня на Смоленской площади в Москве за рулем Jeep Grand
Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный
грузовой фургон. Водитель ВАЗа погиб. Экспертиза показала, что актер был пьян.
Кроме того, в его крови обнаружили следы наркотиков.