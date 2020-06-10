Мария Кожевникова высказалась о смертельном ДТП, устроенном в Москве пьяным Михаилом Ефремовым. Она пожелала семье погибшего в результате аварии душевных сил.

МарияКожевникова высказалась о смертельном ДТП, устроенном в Москве пьяным МихаиломЕфремовым. Она пожелала семье погибшего в результате аварии душевных сил.Актриса рассказалав своем инстаграм-аккаунте собственную историю, связанную с последствиямичрезмерного употребления алкоголя. Она призналась, что всегда считала спиртноезлом.По словам Марии Кожевниковой,в ее жизни была трагедия, когда близкого друга насмерть сбила машина. Взлополучный вечер он выпивал, переходил улицу и попал под автомобиль. "Его нет с нами и я до сих пор мысленно с этим не сжилась", – призналась знаменитость.По словамартистки, в ДТП виноват был водитель, но у ее знакомого, если бы он не былпьян, возможно, была бы другая реакция.Мария Кожевникова такжевысказала сочувствие и семье погибшего, и Михаилу Ефремову. При этом онаподчеркнула, что перед законом все должны быть равны, и актеру надо понестизаслуженное наказание.Звезде очень жаль, чтоМихаил Ефремов не смог справиться с пагубной зависимостью от алкоголя. Но еще большеона сожалеет о том, что семья погибшего в ДТП водителя фургона потеряла своегоотца, мужа, дедушку, друга и сына.Напомним, что вечером8 июня на Смоленской площади в Москве за рулем Jeep GrandCherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественныйгрузовой фургон. Водитель ВАЗа погиб. Экспертиза показала, что актер был пьян.Кроме того, в его крови обнаружили следы наркотиков.