На телеканале Россия 1 транслируется мелодрама Анка с Молдаванки. Главная женская роль в картине досталась Екатерине Кузнецовой. По словам артистки, ее героиня вызывает противоречивые чувства.

Нателеканале "Россия 1" транслируется мелодрама "Анка с Молдаванки". Главнаяженская роль в картине досталась Екатерине Кузнецовой. По словам артистки, еегероиня вызывает противоречивые чувства.Посюжету теленовеллы умница и красавица Аня Ксенаки влюбляется в бандита. Девушкуиз интеллигентной семьи увлекает криминальная романтика. Параллельно в жизнигероини появляется экс-возлюбленный. Он служит в органах правопорядка ипытается помешать преступным делам избранника Ксенаки. Анна попадает в любовныйтреугольник.АктрисаЕкатерина Кузнецова отмечает, что ее героиня и ситуация, в которую та попала, вызываетпротиворечивые чувства. Ранее знаменитость не понимала, почему девушка отказаласьот более дерзкого ухажера, ведь от него она могла бы получать колоссальную жизненнуюэнергию. Между тем сейчас, пересмотрев сериал спустя время, Екатерина стала лучшепонимать Анну. Адреналин делает отношения ярче, однако чувство защищенности,которое дарит партнер, – важнее.Кузнецовалюбит свою профессию за то, что благодаря своим героям можно прожить несколькожизней. "Однажды я сидела с подружками и подумала: "Боже мой, мне так хочетсясыграть женщину легкого поведения, причем со всеми вытекающими обстоятельствамиведь в жизни себе я этого позволить не могу", – заметила артистка.ЕкатеринаКузнецова призналась, что сразу согласилась поработать в сериале По словам артистки, втеленовелле есть все: атмосфера Одессы 70-х, неоднозначные герои и любовный треугольник.