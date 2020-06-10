Суд обязал выплатить бывшей сотруднице Министерства образования и науки Лилии Хоруженко 120 тысяч рублей. Это компенсация за повреждения ее автомобиля Volkswagen, которые нанес собой и своим ..

Суд обязал выплатить бывшей сотруднице Министерства образования и науки Лилии Хоруженко 120 тысяч рублей. Это компенсация за повреждения ее автомобиля Volkswagen, которые нанес собой и своим велосипедом 12-летний мальчик. ДТП произошло в деревне Юркино под Мурманском в июле 2018 года.У ребенка были диагностированы многочисленные ушибы, перелом челюсти, сотрясение мозга. За два года ему удалось восстановиться лишь частично – выбитые во время аварии зубы вставить получится только после 25 лет, передает "". Теперь же родным мальчика придется заплатить за царапины на корпусе иномарки и сломанное боковое зеркало.