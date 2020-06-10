Народная артистка России Клара Новикова потрясена внезапным уходом близкого человека. Знаменитость не может поверить в случившееся.

Народная артистка России Клара Новикова потрясена внезапным уходом близкого человека. Знаменитость не может поверить в случившееся.Утром 10 июня стало известно, что писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался в больнице от коронавирусной инфекции. Болезнь протекала в тяжелой форме, врачи даже подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. К сожалению, медикам не удалось спасти сценариста.Известие о смерти Анатолия Трушкина шокировало Клару Новикову. Она вспомнила, что разговаривала с писателем по телефону неделю назад. Тогда его самочувствие не вызывало опасения у врачей. "Толя умер? Как? Я же его крестная! Это невозможно", – взвыла народная артистка.Новикова назвала случившееся страшной трагедией. Юмористка вспомнила, что незадолго до смерти Трушкин предупредил ее о коронавирусе. "Он сказал мне: "Будь аккуратна, это очень тяжелая болезнь", – поделилась она. В последние дни знаменитость несколько раз пыталась связаться с писателем, но так и не смогла дозвониться.10 Июн 2020 в 1:26 PDTАктриса назвала Трушкина замечательным литератором. Он написал для Новиковой несколько номеров. "Мы были с ним на разных гастролях. Он очень тонкий писатель", – подчеркнула Новикова. Отметим, что сценарист также был автором монологов для Владимира Винокура, Ефима Шифрина, Романа Карцева и Яна Арлазорова.