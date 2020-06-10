Последние три месяца пандемия коронавируса до такой степени доминирует в новостях, что другие важные истории и события уходят на второй план или вообще игнорируются. Так, почти незамеченным стало вынесенное в начале мая решение Конституционного суда Германии, которое оспаривает действия и полномочия Европейского центрального банка (ЕЦБ), пишет zerohedge.com.

Последние три месяца пандемия коронавируса до такой степени доминирует в новостях, что другие важные истории и события уходят на второй план или вообще игнорируются. Так, почти незамеченным стало вынесенное в начале мая решение Конституционного суда Германии, которое оспаривает действия и полномочия Европейского центрального банка (ЕЦБ), пишет zerohedge.com.Суд постановил, что запущенная несколько лет назад ЕЦБ программа количественного смягчения (QE) не соблюдала “принцип пропорциональности” и ЕЦБ злоупотребил своим мандатом, в то время как правительство Германии, несмотря на явную необходимость, не оспорило данную политику банка. В постановлении также упоминаются побочные эффекты QE и ультрамягкой политики ЕЦБ, среди которых наказание вкладчиков и пенсионеров.“ЕЦБ не проводит необходимого балансирования цели монетарной политики с экономическими последствиями программы, — говорится в заключении. — Таким образом, рассматриваемые действия выходят за рамки мандата ЕЦБ в области монетарной политики”. Суд потребовал от Бундесбанка соблюдать его решение и, следовательно, прекратить покупку государственных облигаций в рамках программы количественного смягчения ЕЦБ в ближайшие три месяца.Хотя постановление Конституционного суда Германии не имеет никакого отношения к вызванной коронавирусом последней волне смягчения и печатанию денег, время его появления заставляет взглянуть на нынешнюю ситуацию с несколько иной перспективы.Коронавирусный кризис стал своего рода “судным днем”. Он выявил бесчисленные провалы, некомпетентность и хаос в ключевых институтах власти, причем не только в Европе, но и во всем мире. Более децентрализованные страны меньше пострадали, чем страны с высокой степенью централизации, причем последние, к сожалению, составляют большинство.В более централизованных странах наблюдалось отсутствие четкого руководства, часто давались противоречивые указания, происходили провалы в работе здравоохранения, из-за чего погибли десятки тысяч людей, а также принимались политические решения, которые привели к высокой безработице.ЕС в последние два месяца, как никогда ярко, продемонстрировал свои моральные недостатки, мелкое “поигрывание мускулами”, лицемерие и панику руководства блока. Все разговоры о дружбе и сотрудничестве между европейскими странами, многочисленные заявления о солидарности и великой европейской семье оказались пустым звуком как только союз столкнулся с COVID-19. Медикаменты, предназначенные для одной страны изымались в пути ее соседом, члены ЕС вводили запрет на экспорт лекарств и средств индивидуальной защиты, в одностороннем порядке закрывали границы, останавливали торговлю. Первому и наиболее пострадавшему члену “семьи” — Италии — никто не помогал в течение нескольких недель. Первый пакет финансовой помощи ЕС, призванный спасти экономику, был задержан из-за политической торговли, в то время как целые отрасли были парализованы, а миллионы людей остались без работы.Экономическая боль была так велика, что люди стали громко выражать свое недовольство. Во многих европейских столицах участились массовые акции протеста против карантина, забастовки арендаторов и столкновения с полицией. На этом фоне резко меняются политические настроения, а общественное мнение все больше настроено против ЕС. Согласно недавно проведенному опросу, 42% итальянцев поддерживают выход из ЕС (в ноябре 2018 года таких было 26%), при этом 88% считают, что ЕС не смог поддержать их страну во время кризиса. Во Франции шесть из десяти человек “не доверяют” Брюсселю.Предложения о возвращении странам контроля над своими экономиками звучат в не самое лучшее время для ЕС и тех, кто хочет усилить централизацию блока. Поддержка мер, которые привели бы к более тесной интеграции и еще большей власти Брюсселю, высока среди институциональных деятелей, но не среди простых граждан.Что касается постановления Конституционного суда Германии, то оно, скорее всего, приведет не к финансовым, а политическим изменениям. Это решение — четкий сигнал о том, что национальный суверенитет не снят с повестки дня и его необходимо уважать.