Европейский парламент может наложить вето на любую торговую сделку между Великобританией и Европейским союзом, в которой не будет надежных гарантий для обеспечения добросовестной конкуренции и строгих стандартов в отношении окружающей среды и прав трудящихся, пишет The Guardian.

Европейский парламент может наложить вето на любую торговую сделку между Великобританией и Европейским союзом, в которой не будет "надежных" гарантий для обеспечения добросовестной конкуренции и строгих стандартов в отношении окружающей среды и прав трудящихся, пишет The Guardian.Проект резолюции, который должен пройти через процесс голосования, подчеркивает скрытую угрозу блокирования торговой сделки между ЕС и Великобританией.Помимо призывов к британскому правительству "пересмотреть свою переговорную позицию" в тексте говорится, что ровное игровое поле является "необходимым условием, чтобы Европейский парламент дал свое согласие на заключение торгового соглашения с Великобританией".Равномерное игровое поле — общие стандарты в отношении окружающей среды, прав работников и государственных субсидий для компаний — является одним из главных камней преткновения в переговорах по Brexit, который привел к нынешнему тупику.В парламентском тексте подчеркивается узкая возможность для маневра, доступного главному переговорщику ЕС Мишелю Барнье, который на прошлой неделе намекнул на возможную уступку в отношении государственной помощи — правила, ограничивающие государственные субсидии для компаний.Барнье отказался публично поддержать требование ЕС о том, что европейские правила о государственной помощи должны быть включены в законодательство Великобритании.Источники из Брюсселя постарались унять разговоры о скором компромиссе по важнейшей проблеме государственной помощи.Чиновники ЕС хотят видеть общий подход к государственной помощи, который означает, что Великобритания и ЕС будут совместно работать над адаптацией правил.Источники в ЕС говорят, что отсутствие строгих международных правил делает проблему государственной помощь особенно сложной."У вас есть соглашение (в рамках Всемирной торговой организации) о субсидиях, но это старое соглашение, и его нелегко использовать. Так что этого недостаточно. Нужно найти что-то еще", — сообщили источники.Источники говорят, что правительство не может быть ограничено в своей способности управлять своими собственными правилами государственной помощи.Комитеты Европейского парламента по торговле и иностранным делам будут голосовать по проекту резолюции в пятницу, а все члены Европарламента смогут высказать свое мнение на следующей неделе.Как сообщалось ранее, в переговорах между Евросоюзом и Великобританией не наметилось особого прогресса.Мишель Барнье — переговорщик со стороны Евросоюза — выступил в Брюсселе после завершения четвертого раунда переговоров между ЕС и Великобританией о будущих отношениях.В заявлении Барнье сообщалось, что переговорщик Великобритании Дэвид Фрост согласился, что "прогресс остается ограниченным", несмотря на то что переговоры оказались "позитивными по тону"."Переговоры будут продолжены, и мы по-прежнему привержены успешному исходу", — добавил представитель Великобритании.