Один из грандов греческого баскетбола и континентальной Евролиги – афинский клуб Панатинаикос, - может сменить владельца. Дом нынешнего президента Пао Димитриса Яннакопулоса был атакован фанатами команды, не согласными с решением о продаже.

Один из грандов греческого баскетбола и континентальной Евролиги – афинский клуб "Панатинаикос", — может сменить владельца. Дом нынешнего президента "Пао" Димитриса Яннакопулоса был атакован фанатами команды, не согласными с решением о продаже.Сам нынешний владелец "Панатинаикоса" сообщил, что на его дом напали. Как сообщает портал Eurohoops.Net, на видео, опубликованном Яннакопулосом, видно, что более сотни болельщиков собрались возле его дома. Охранники сообщили, что у некоторых фанатов с собой было холодное оружие. Нападавшие скрылись после прибытия к месту происшествия полиции.Накануне Яннакопулос сообщил, что выставляет клуб на продажу за 25 млн евро. Причиной стало то, что команда не дала владельцу должной финансовой отдачи и противоречиями между президентом "Пао" и руководством Евролиги. "Я покидаю "Панатинаикос" чемпионом с высоко поднятой головой. Мой цикл в клубе подошел к концу", – заявил Яннакопулос.После объявления о досрочном завершении сезона-2019-2020 Яннакопулос вступил в конфликт с руководством Евролиги и ее президентом Жорди Бертомеу. Владелец "Пао" угрожал тем, что греческий гранд покинет Евролигу и перейдет в Лигу чемпионов ФИБА.