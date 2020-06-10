Сотрудники ФСБ задержали пятерых граждан России, готовивших теракт на одном из рынков Симферополя (Крым).

Сотрудники ФСБ задержали пятерых граждан России, готовивших теракт на одном из рынков Симферополя (Крым).По предварительным данным, задержанные были связаны с украинскими радикалами, воюющими в Донбассе, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. В Интернете они пропагандировали идеологию терроризма и экстремизма.В ходе спецоперации у задержанных были найдены самодельные бомбы, различное оружие и боеприпасы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям "Подготовка к осуществлению террористического акта" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности" УК РФ.