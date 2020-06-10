Звезда отечественных сериалов поделилась кадрами новой фотосессии.
Глафира Тарханова надела подвенечный наряд.
Звезда отечественных сериалов поделилась кадрами новой фотосессии.
Глафира Тарханова надела подвенечный наряд.
Артистка похвасталась свежими снимками в соцсетях. Звезда
российских теленовелл позирует на лужайке на фоне густого леса. Глафира Тарханова
облачена в свадебное платье с длинным шлейфом.
"Невеста? Опять? Мне только дай нарядиться в белое платье...
Я и побежала... Это что-то сказочное.
Как жаль, что в городе так не пофрантишь.
Казалось бы, актриса, но даже в театре и в кино такие наряды, к сожалению,
редкость", – призналась знаменитость.
Тарханова отметила, что каждая женщина достойна того,
чтобы почувствовать себя королевой или принцессой. "Ощущения ветра и полета в
волосах, в развивающейся ткани... Ах!" – добавила она.
Пользователи Сети осыпали любимую артистку комплиментами. Фанаты отмечали, что Глафира Тарханова – мама четверых сыновей
– потрясающе выглядит. Также многие интересовались, куда делся муж
знаменитости. Поклонники надеялись увидеть его на фото в качестве жениха. Глафира
призналась, что благоверного на съемку не взяла, он остался дома.
10 Июн 2020 в 12:00 PDT
Напомним, . Влюбленные поженились спустя несколько месяцев после знакомства. Свадьба
пары была скромной. Через шесть месяцев после регистрации в ЗАГСе Глафира и
Алексей обвенчались.