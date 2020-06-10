Звезда отечественных сериалов поделилась кадрами новой фотосессии. Глафира Тарханова надела подвенечный наряд.

Звезда отечественных сериалов поделилась кадрами новой фотосессии.Глафира Тарханова надела подвенечный наряд.Артистка похвасталась свежими снимками в соцсетях. Звездароссийских теленовелл позирует на лужайке на фоне густого леса. Глафира Тархановаоблачена в свадебное платье с длинным шлейфом."Невеста? Опять? Мне только дай нарядиться в белое платье...Я и побежала... Это что-то сказочное.Как жаль, что в городе так не пофрантишь.Казалось бы, актриса, но даже в театре и в кино такие наряды, к сожалению,редкость", – призналась знаменитость.Тарханова отметила, что каждая женщина достойна того,чтобы почувствовать себя королевой или принцессой. "Ощущения ветра и полета вволосах, в развивающейся ткани... Ах!" – добавила она.Пользователи Сети осыпали любимую артистку комплиментами. Фанаты отмечали, что Глафира Тарханова – мама четверых сыновей– потрясающе выглядит. Также многие интересовались, куда делся мужзнаменитости. Поклонники надеялись увидеть его на фото в качестве жениха. Глафирапризналась, что благоверного на съемку не взяла, он остался дома.10 Июн 2020 в 12:00 PDTНапомним, . Влюбленные поженились спустя несколько месяцев после знакомства. Свадьбапары была скромной. Через шесть месяцев после регистрации в ЗАГСе Глафира иАлексей обвенчались.