Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сообщил о местоположении Бойцовского острова. По его словам, тот будет базироваться на острове Яс, находящемся в Абу-Даби.

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сообщил о местоположении "Бойцовского острова". По его словам, тот будет базироваться на острове Яс, находящемся в Абу-Даби."Да, теперь официально — это остров в Абу-Даби. Это большой остров, на котором будут жить все участники ивентов. Улететь с него никто просто так не сможет, — заявил Уайт в интервью, размещенном в Twitter-аккаунте UFC. — Там будет октагон, тренировочные залы, отели и прочая инфраструктура. Все будет первоклассно. Это же Абу-Даби".#UFCFightIsland starts July 11, 15, 18 and 25th YAS Island, Abu Dhabi #InAbuDhabi @VisitAbuDhabi pic.twitter.com/JGLioBhw4c— danawhite (@danawhite) June 9, 2020На "Бойцовском острове" планируется проведение UFC 251, который намечен на 11 июля, а также три турнира Fight Night. Их проведение стоит в календаре на 15, 18 и 25 июля.