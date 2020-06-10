Злоумышленники заключили кредитные договоры с юридическими лицами, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и обладали признаками фиктивности...

Следственной частью Главного следственного управления направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего председателя правления одного из столичных банков, обвиняемого в мошенничестве.Как сообщалось ранее, задержанный совместно с соучастниками организовал заключение договора купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям, перечислив в качестве предоплаты с расчетного счета банка на расчетный счет организации-контрагента денежные средства в размере 500 млн рублей. В целях сокрытия противоправного деяния фигуранты перечислили со счета компании-брокера на счет фиктивной организации-эмитента указанные денежные средства в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей.В ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемых к нескольким аналогичным деяниям.Кроме того, злоумышленники заключили кредитные договоры с юридическими лицами, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и обладали признаками фиктивности.По материалам сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».Сотрудники полиции установили причастность бывших председателя правления, его заместителя и руководителя управления развития ипотечного кредитования банка, а также бывших руководителя департамента кредитных операций и внештатного работника указанного учреждения к совершению данных противоправных деяний.Руководитель финансового учреждения был объявлен в международный розыск, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно, а уголовное дело выделено в отдельное производство. Впоследствии злоумышленника задержали правоохранительные органы Монако.В настоящее время уголовное дело в отношении него направлено в Тушинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28