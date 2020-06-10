В затопленном посёлке Нарва побывал глава Красноярского края Александр Усс. Напомним, вышедшая из берегов река Мана подтопила 24 дома в населенном пункте. В результате здесь эвакуировали 43 человека, среди которых 8 детей.

В затопленном посёлке Нарва побывал глава Красноярского края Александр Усс. Напомним, вышедшая из берегов река Мана подтопила 24 дома в населенном пункте. В результате здесь эвакуировали 43 человека, среди которых 8 детей. В настоящий момент все они находятся у знакомых и родственников, передает ГТРК "Красноярск".Губернатор проинспектировал ход ликвидации последствий стихийного бедствия. Также он отметил, что пострадавшие от ЧП получат финансовую помощь. В случае потери имущества людям выплатят компенсации от 20 до 50 тысяч рублей.В настоящий момент Нарва больше похожа Венецию — затоплены все улицы, перемещаться между домами можно только с помощью лодки. Поселок патрулирует группа спасателей, так как не все жители покинули свои участки.Нарву топит уже третий день, но прошлой ночью уровень воды в Мане побил все рекорды. Такого потопа в населенном пункте еще не было, все из-за обильных осадков. Уровень воды в реке уже пошел на спад, однако спасатели продолжают укрепление береговой линии.Напомним, после затяжных дождей в регионе оказались подтопленными 12 населенных пунктов, а в шести районах частично нарушено автосообщение, разрушены три моста. На пострадавших территориях организовали четыре временных пункта размещения. Они смогут вместить до 230 человек. В общей сложности со стихией борются 250 спасателей и порядка 70 единиц спецтехники.Сейчас в крае подтоплены 10 населенных пунктов. В общей ложности эвакуировали 160 жителей. При этом ситуация может усугубиться, так как завтра в регионе снова прогнозируют ливни и грозы.