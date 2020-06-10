В результате досмотра у 35-летнего жителя Московской области полицейскими обнаружен и изъят сверток с веществом растительного происхождения...

Сотрудниками 2 Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве был задержан пассажир такси, подозреваемый в хранении наркотического средства.Инспекторами ДПС на Косинской улице для проверки документов был остановлен автомобиль такси. Находящийся в авто пассажир при виде полицейских стал заметно нервничать, на вопросы отвечал не охотно. Было принято решение провести личный досмотр гражданина. На место была вызвана следственно-оперативная группа.В результате досмотра у 35-летнего жителя Московской области полицейскими обнаружен и изъят сверток с веществом растительного происхождения. Для дальнейшего разбирательства пассажир такси был доставлен в территориальный отдел полиции.Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – каннабис (марихуана), массой более 200 граммов.Следствием ОМВД России по району Вешняки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81