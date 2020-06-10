Недалеко от подмосковного Хотькова в бедственном положении оказался популярный туристический объект - этнопарк, где можно познакомиться с жизнью кочевых народов России. Он приостановил работу в марте из-за пандемии. Доходы отсутствуют, а между тем, нужно платить арендодателям и персоналу, а еще кормить десятки животных.

Недалеко от подмосковного Хотькова в бедственном положении оказался популярный туристический объект — этнопарк, где можно познакомиться с жизнью кочевых народов России. Он приостановил работу в марте из-за пандемии. Доходы отсутствуют, а между тем, нужно платить арендодателям и персоналу, а еще кормить десятки животных, среди которых верблюды, яки, ламы. Хозяину парка уже приходится распродавать имущество.В лесной чаще укрыта редкая жемчужина подмосковного туризма — этнологический парк. На 25 гектарах раскинулись юрты Бурятии, Казахстана, Киргизии, Монголии. Этнопарк за сезон посещало порядка 45 тысяч человек."2 месяца мы держались, 2 месяца никого ни о чем не просили. Съели все свои финансы, которые приберегли для осени. Порядка 50 человек работает у нас", — рассказывает Наталья Шишова, управляющая этнологическим парком.Этнологический парк представляет собой уникальный пример частной инициативы. Статьи расходов внушительные: зарплатный фонд, аренда земли, содержание животных — поголовье верблюдов, ослов, яков, оленей, лам."Расходы за апрель составили 600 тысяч", — говорит Алексей Ежелев, директор этнологического парка.Одновременно музей под открытым небом — центр исторической реконструкции и гастрономического туризма, здесь представлены национальные блюда народов крайнего Севера России. Серафима Раднова готовит для нас якутские бузы возле хан-юрты (самой большой в России) по рецептам своей бурятской бабушки. Первым делом гостей на крайнем Севере принято, конечно, сытно кормить.В этнологическом парке реконструируют ряд важнейших исторических эпизодов Древнерусского государства. Программы призваны подогреть интерес к отечественной истории.Под куполом юрты национальный ансамбль репетирует приветственный танец коренных народов Севера, артисты полны надежд, что сезон состоится. На этнологический парк возложена важная миссия — он ориентирован на сохранение мировидения коренных народов Севера. Эти ворота — так называемые тории — должны принять посетителей уже через несколько дней.