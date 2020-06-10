Новым гостем программы Судьба человека стал Максим Щеголев. Актер раскрыл Борису Корчевникову причины своего расставания с Татьяной Солнцевой

Новым гостем программы "Судьба человека" стал Максим Щеголев. Актер раскрыл Борису Корчевникову причины своего расставания с Татьяной СолнцевойРебята познакомились в институте, у них закрутился бурный роман. Пара не состояла в официальном браке, и когда появился ребенок, артисту было всего 20 лет. Он отметил, что в этом году сыну Илье исполнится уже 18 лет.Максим Щеголев в эфире шоу "Судьба человека" признался, что они с Таней не сразу заметили, что у малыша есть проблема. До трех лет молодые родители думали, что их ребенок самый обычный. "У него аутизм в легкой форме", – говорит актер.Причиной расставания с Солнцевой был, естественно, не "особенный" сын. "Просто потом я встретилАллу Казакову, и честно сказал Тане, что полюбил другую", – признался Максим Щеголев.Как отметил актер, влюбленность слишком эгоистична. Он рубанул с плеча, не заботясь о чувствах другого человека. "Ведь момент разрушения не осознаешь", – уверен артист. Он добавил, что тогда просто взял и ушел, не оставив шанса на спасение отношений.При этом Максим Щеголев заявил, что всегда помогал своему сыну. Как говорит актер, Илья полностью здоров физически, также у мальчика прекрасные математические способности. "Я его очень люблю", – отметил артист в эфире шоу "Судьба человека".