Темпы заражения коронавирусом COVID-19 в США резко возросли в 14 штатах. Об этом сообщает издание Washington Post. В Техасе число госпитализированных больных COVID-19 бьет антирекорды второй день подряд. Это связывают в том числе с массовыми протестами. Однако в последние дни демонстрации начали носить более мирный характер.

Темпы заражения коронавирусом COVID-19 в США резко возросли в 14 штатах. Об этом сообщает издание Washington Post. В Техасе число госпитализированных больных COVID-19 бьет антирекорды второй день подряд. Это связывают в том числе с массовыми протестами. Однако в последние дни демонстрации начали носить более мирный характер.В целом после похорон Джорджа Флойда, ситуация с уличными протестами в США успокоилась. Практически везде, но не здесь. Место действия — Сиэтл, столица штата Вашингтон. После недолгих столкновений с полицией на улицах протестующие переместились в административный центр города, захватив местные ратушу и здание заксобрания. Здания и районы поблизости демонстранты объявили "автономной зоной", обнесли эту территорию баррикадами и заявили, что там будут править сами жители, а полиции туда хода нет."Мы вместе! Это не только ты, не только я — это все мы", — разъясняют друг другу народные демократы.Полиция пока не вмешивается, вероятно, пребывает в замешательстве. С одной стороны налицо нарушение общественного порядка — участники акции успели разгромить несколько магазинов, силой заняли административные здания и призывают в частности к отставке мэра. С другой стороны — во главе протестующих можно наблюдать участников городского совета Сиэтла:"Знаете, что я сказала мэру? Я сказала — господин мэр, знаете, кто работает за 15 долларов в час? Кому нужен контроль над оружием? Кто борется за справедливое общество? Это хорошие семьи с детьми!" – со знанием дела поясняет собравшимся член городского совета Сиэтла Кшама Савант.В штате Джорджия местные афроамериканцы пока выражают недовольство более сдержанно, хотя у них только что появился новый повод для возмущения. В штате прошли праймериз. И в бедных районах с преимущественно чернокожим населением аппараты для голосования работали из рук вон плохо. Избирателям пришлось провести в очередях много часов. Некоторые не уходили даже несмотря на дождь."Это важно, важно для меня, для моего сына", — поясняет молодая женщина с ребенком на руках.И теперь жители Джорджии упрекают организаторов голосования в расизме — белые-то проголосовали без особых проблем.Кадры из Нью-Йорка — там во время протестов четверо полицейских жестоко избили одного из демонстрантов! В ряду других митингующих он ехал на велосипеде. И как заявили офицеры: мешал движению их минивэна. Стражи порядка повалили мужчину на землю и пустили в ход кулаки. Позже велосипедист заявил, что уступил бы дорогу, но его даже не просили об этом. И добавил, что еще легко отделался. Якобы, если бы он был темнокожим, все могло закончиться хуже. Явный намек на гибель Джорджа Флойда, которого похоронили накануне.Снова Джорджия. Демонстранты потребовали, чтобы чернокожий полицейский проявил к ним уважение и встал на колени. Тот отказался, сказав, что право на протест он уважает, но преклонить колени может только перед Богом.