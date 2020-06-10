Сегодня, 10 июня, свой день рождения отмечает когда-то одна из самых известных и популярных исполнительниц в отечественном шоу-бизнесе – певица МакSим. Однако в последнее время артистка ведет затворнический образ жизни.

Сегодня, 10 июня, свой день рождения отмечает когда-то одна из самых известных и популярных исполнительниц в отечественном шоу-бизнесе – певица МакSим. Однако в последнее время артистка ведет затворнический образ жизни.Певице МакSим (настоящее имя Марина Максимова) исполнилось 37 лет. Но кто даст?! Артистка всегда отличалась стройной фигурой, моложавым видом, очаровательными ямочками на щеках и хрустальным голосом. Многие песни артистки считаются хитами, и даже вышедшие много лет назад, они любимы и у молодежи.Однако в последнее время МакSим ушла в тень. Что сейчас происходит в жизни артистки, остается только догадываться. Лишь изредка о певице рассказывает ее менеджер Маргарита Соколова. Так, в честь дня рождения Марины она опубликовала несколько новых фотографий певицы."Сегодняшний день в кругу самых близких и конечно все ваши пожелания она принимает и очень хорошо чувствует и ощущает! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала Маргарита.Многочисленные подписчики рассыпались в поздравлениях и добрых пожеланиях своей любимице. Менеджер артистки поблагодарила их: "Мы целая огромная команда и нас миллионы. Всех благодарю за поздравления, мотивацию, позитивный настрой и за самую искреннюю любовь, за самые добрые посылы в нашу сторону и по отношению к артистке!"10 Июн 2020 в 4:18 PDTПомощница певицы пообещала, что . "Мы еще жахнем и по взрослому)) всех Марина обнимает крепко!" – сообщила Соколова. Интересно, что на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" МакSим аж с февраля не обновляла ленту.Напомним, что в 2019 году Марина попала в автомобильную аварию, в которой, по словам ее помощницы Маргариты Соколовой, сильно пострадала. В Сети даже распространились фото певицы, чье тело обезобразили гематомы и синяки. Вскоре артистка заявила о прекращении творческой деятельности в связи с серьезными проблемами со здоровьем.